"Шахтер" в сумасшедшем матче с фейерверком голов обошел "Зарю" в Кубке Украины (видео)

В Запорожье завершился матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором "Заря" принимала "Шахтер".

Поединок, наполненный россыпью голов и острых моментов, с непредсказуемой развязкой завершился победой горняков - 4:3.

Уже на 12-й минуте Лунев открыл счет после тонкой передачи от Громова. Отметим, что в этом моменте мог быть небольшой офсайд у игрока "Зари". Тем не менее, гол был засчитан.

"Заря" продолжала атаковать. На 50-й минуте Гордиенко замкнул прострел справа, воспользовавшись провалом горняков в обороне. 2:0!

На 72-й минуте "Шахтер" сократил отставание после того, как Исмаили прострелил в центр - гол на счету Феррейры.

На 82-й минуте шансы "Зари" сильно упали - за вторую желтую карточку с поля был удален Чечер.

На 90-й минуте "Шахтер" сделал счет 2:2 благодаря дублю Феррейры.

Голепад продолжился и в дополнительное время. На 98-й минуте Коваленко вывел "оранжево-черных" вперед - 3:2.

Однако "Заре" удалось почти неверотяное. На 106-й минуте Харатин забил третий гол луганчан в ворота Пятова.

И все же последнее слово было за горянками. На 116-й минуте удар Бланко-Лещука установил окончательный счет - 4:3.

"Шахтер" выходит в четвертьфинал.