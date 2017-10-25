"Десна" стала единственным представителем первой лиги в четвертьфинале Кубка Украины

Черниговская "Десна" стала четвертым участником четвертьфинала Кубка Украины по футболу.

В поединке 1/8 финала черниговцы, представляющие первую лигу, на выезде обыграли "Прикарпатье" из второй лиги.

Матч в Ивано-Франковске завершился победой "Десны" - 2:0, сообщает сайт ФФУ. Забитыми мячами отличились Олейник (15-я минута) и Волков (24-я).

Команда под руководством Александра Рябоконя присоединилась к трем другим четвертьфиналистам - "Вересу", "Мариуполю" и "Ворскле".

Интересно, что, независимо от результатов остальных матчей 1/8 финала, "Десна" станет единственным представителем первой лиги в восьмерке лучших.