Уверен, что "Шахтер" победит в Харькове "Фейеноорд" - Маркевич

Экс-тренер "Металлиста", "Днепра" и национальной сборной Украины по футболу Мирон Маркевич высказал уверенность в победе "Шахтера" над "Фейеноордом" в предстоящем матче 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА в разговоре с корреспондентом Terrikon.com.

"Наверное, после этой встречи "Шахтер" оформит себе выступления в еврокубках весной. Это дополнительный стимул для горняков", - начал известный украинский специалист.

Читайте также"Фейеноорд" будет играть агрессивно против Шахтера в Харькове - Моралес"Главная кадровая проблема сейчас - отсутствие Ракицкого и травма Кривцова. Но есть же Хочолава. Думаю, что он будет играть. Он уже выходил на замену и в принципе, у него есть хорошие шансы сыграть против "Фейеноорда". Вторым центральным защитником будет Ордец. Другого выхода из этого положения я не вижу", - продолжил Маркевич.

"Фейеноорд" теперь будет играть на результат. И для "Шахтера" такой сценарий лучше. Появится возможность наказывать их в контратаках. Но я думаю, что "Шахтер" будет больше действовать на половине поля "Фейеноорда". Так, как в принципе, всегда и играл. Уверен, что "Шахтер" победит в Харькове "Фейеноорд". А с каким счетом - роли не играет. Главное – выиграть", – отметил тренер.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Фейеноорд" пройдет в Харькове 1 ноября. Начало игры в 21.45. Купить билеты на матч "Шахтер" - "Фейеноорд" можно онлайн.