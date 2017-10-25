ФФУ будет наказывать за "футбольные хитрости" - внесены изменения в правила

Федерация футбола Украины внесла изменения в Дисциплинарные правила относительно действий футболистов, направленных на преднамеренное получение дисквалификаций.

Исполнительный комитет ФФУ, взяв во внимание практику и регламентные нормы УЕФА и ФИФА, принял решение о внесении изменений к Дисциплинарным правилам ФФУ, касающихся возможности применения санкций к футболистам за несомненно преднамеренное получение желтой или красной карточки с определенной целью.

Таких футболистов будут наказывать в виде дисквалификации на 2 матча или на определенный срок.

Об этом сообщил официальный сайт ФФУ.

Отметим, в современном футболе достаточно распространено явление, когда футболисты специально провоцируют получение карточек с целью пропустить следующий матч (чаще всего - не очень важный с турнирной точки зрения). Иногда на такие действия их подталкивают и тренеры.

Последний случай преднамеренного получения карточки произошел в украинской Премьер-лиге два тура назад, когда игрок "Шахтера" Бернард заработал дисквалификацию на матч c "Ворсклой", чтобы подойти "чистым" к поединку с "Динамо".