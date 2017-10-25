Аргентина просила более 1 миллиона долларов за матч со сборной Украины

Аргентинская футбольная ассоциация хотела получить более миллиона долларов за приезд сборной на товарищескую игру с национальной командой Украины, сообщает FootballHub.

По видимому, украинскую сторону не устроили требования аргентинцев по запрашиваемой стоимости за спарринг, а потому матч в ноябре точно не состоится, хотя переговоры по этому вопросу действительно были.

Несколько дней назад СМИ сообщили о возможности такого спарринга в ноябре, но в ФФУ не комментировали эту информацию, а главный тренер сборной Андрей Шевченко на пресс-конференции лишь отметил, что было бы хорошо провести такую встречу.

Скорее всего, "сине-желтые" проведут в ноябре лишь один контрольный матч — против Словакии, который состоится 10 ноября во Львове.

Аргентина же сыграет два спарринга в России - 10 ноября с россиянами в Москве, а 14-го - с Нигерией в Краснодаре.

Отметим, что команда Аргентины квалифицировалась на чемпионат мира-2018, тогда как Украина не попала даже в стыковые встречи за право сыграть на мундиале.