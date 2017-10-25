"Мариуполь" разгромил в гостевом матче "Таврию" и вышел в четвертьфинал Кубка Украины

В Бериславе (Херсонская область) завершился второй матч 1/8 Кубка Украины по футболу, в котором симферопольская "Таврия" принимала "Мариуполь" и проиграла с крупным счетом, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 0:5.

Если в первом тайме крымчане еще противостояли сопернику пости на равных, уступив с минимальным счетом, то после перерыва пропустили сразу три безответных гола.

Счет на 36-й минуте открыл Андрея Борячук, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру".

Сразу после перерыва, на 54-й минуте, еще один арендованный у "Шахтера" игрок "Мариуполя" Вячеслав Танковский удвоил преимущество гостей, а дубль третьего игрока "Шахтера", отличившегося за "Мариуполь" в этом матче Андрея Коробенко (на 70-й и 82-й минутах) позволил "Мариуполю" довести дело до разгромной победы - 4:0.

Наконец, на 90-й минуте Борячук сделал дубль - 0:5

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня ровенский "Верес" обыграл "Арсенал-Киев" (1:0) и стал первым четвертьфиналистом Кубка Украины.