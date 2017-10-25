"Верес" стал первым четвертьфиналистом Кубка Украины по футболу

Ровенский "Верес" стал первой командой, оформившей путевку в четвертьфинал Кубка Украины, сообщает официальный сайт турнира.

"Верес" обьграл в 1/8 финала столичный "Арсенал" с минимальным счетом 1:0.

Представитель Премьер-лиги имел преимущество на протяжении всей игры, а единственный гол на 19-й минуте забил Евгений Морозенко.

После попытки хозяев выбить мяч из штрафной площадки Морозенко оказался на пути снаряда и в одно касание пробил из-за пределов штрафной.

Таким образом, Верес" вышел в 1/4 финала турнира. Остальные матчи 1/8 финала состоятся сегодня, 25 октября, позднее.