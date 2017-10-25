Знаменитый вратарь "Ювентуса" Буффон завершит карьеру летом в случае невыиграша Лиги чемпионов

Вратарь туринского «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон твердо уверен в решении завершить карьеру, но есть маленькая оговорка, сообщает Eurosport.

"Еще один год ничего не изменит. Я и так достиг многого. Единственное, что может заставить меня передумать – победа в Лиге чемпионов. В этом случае я попытаюсь выиграть Клубный чемпионат мира" – сказал Буффон в интервью Sky Sport Italia,

В остальном, игрок полностью уверен в своем решении: «Это мой последний сезон в футболе. Я полностью уверен в этом решении. Еще один или два года ничего бы не добавили к тому, чего я уже достиг. Я спокоен и не боюсь будущего, которое меня ждет. Я встречу его с энтузиазмом, как возможность испытать себя. Я бы хотел завершить карьеру большой победой. 11 лет назад я стал чемпионом мира, но все три финала Лиги чемпионов я проиграл».

Как сообщал УНИАН, 23 октября Буффон был признан вратарем года по версии ФИФА.

Голкипер трижды играл с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов (сезоны 2002/03, 2014/15 и 2016/17), но ни разу не победил.