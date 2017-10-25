Тренер "Зари" Вернидуб стал главным претендентом на пост наставника казахстанского "Кайрата"

Персону главного тренера луганской "Зари" Юрия Вернидуба сейчас активно обсуждают в Казахстане, где украинский специалист является главным кандидатом на работу в «Кайрате», сообащет footballua.tv.

По информации телеканала, в ближайшее время представители команды из Алматы прибудут в Украину, чтобы уговорить коуча принять предложение.

Любопытно, что интерес из азиатского региона к коучу «Зари» возникает не впервые. А «Кайрат» - это команда, которая имеет существенные финансовые вливания и за которую до недавнего времени выступал другой украинец - Анатолий Тимощук.

Два последних сезона алматинцы завоевывали серебро национального чемпионата. В нынешнем сезоне команда также идет на 2-м месте в турнирной таблице, отставая на 1 очко от "Астаны", которая имеет матч в запасе. Вместе с тем, "Кайрат" на 17 очков опережает "Ордабасы".