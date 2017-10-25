Онлайн-видеотрансляция, "Заря" - "Шахтер": Кубок Украины, 1/8 финала

Сегодня в Запорожье, на "Славутич-Арене" проходит матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором луганская "Заря" в качестве номинального хозяина поля принимает донецкий "Шахтер", сообщает официальный сайт соревнований.

В этом матче сошлись команды, которые занимают 6-е и 1-е места в турнирной таблице.

Разница между "Зарей" и "Шахтером" составляет 15 очков - 17 против 32, а в первом круге нынешнего чемпионата, в матче 8-го тура, "Шахтер" обыграл "Зарю" в Харькове со счетом 3:1.

В рамках Кубка Украины команды встречались в сезоне 2015/16, когда победу в финале одержал "Шахтер" - 2:0.

В сегодняшнем матче фаворитом на котировках букмекерских контор также является "Шахтер". Ставки на победу дончан принимаются с коэффициентом 1,37 к 1, в то время как на ничью - 4,34 к 1, а на победу "Зари" - 6,60 к 1.

Матч "Заря" - "Шахтер" начнется в Запорожье в 19.00.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.