Полузащитник "Динамо" Сидорчук выбыл на срок до полугода

Вчера капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук прошел тщательное медицинское обследование в одной из клиник Барселоны, но врачи все еще не могут поставить ему точный диагноз, сообщает Команда 1.

Вся проблема в большом количестве жидкости, которая не уходит из колена и не дает возможности провести хирургическое вмешательство, в ходе которого и будет вынесен окончательный медицинский вердикт.

Предварительный диагноз Сидорчука звучит следующим образом — повреждение передней крестообразной связки и надрыв боковой связки колена. По всем раскладам, такие травмы влекут за собой полугодичный перерыв в карьере, но есть шанс, что во время операции худшие прогнозы не подтвердятся. В ближайшие дни Сергей будет проходить в Барселоне курс специальной реабилитации под присмотром одного из динамовских врачей. Если быстро уйдет жидкость из колена, то ему сразу же сделают операцию. Нет — придется вернуться на время в Киев и продолжить подготовку к хирургическому вмешательству в домашних условиях.

Как сообщал УНИАН, капитан "Динамо" получил травму в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Янг Бойз".