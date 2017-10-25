Украинец Зинченко дебютировал за "Манчестер Сити"

Украинский полузащитник Александр Зинченко провел свой официальный дебют за «Манчестер Сити».

Зинченко вышел в стартовом составе на матч Кубка лиги против «Вулверхэмптона» и провел на поле все 120 минут - 90 минут основного времени и полчаса овертайма, учитывая, что в игре зафиксирована ничья - 0:0.

В серии послематчевых пенальти "Манчестер Сити" взял верх - 4:1 - и вышел в следующий раунд.

Стоит отметить, что Зинченко отыграл на непривычной для себя позиции левого защитника и, по словам очевидцев, запомнился неплохими действиями.

Как сообщал УНИАН, Андрей Ярмоленко во вторник забил свой третий гол за "Боруссию".