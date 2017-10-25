Ярмоленко забил в Кубке Германии свой третий гол за "Боруссию" (видео)
01:23, 25 октября 2017Футбол
1666
Украинец реализовал пенальти в игре с "Магдебургом".
Андрей Ярмоленко забил свой третий гол за "Боруссию" / twitter.com/bvb
Полузащитник сборной Украины и дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко отличился голом в матче Кубка Германии, сообщает твиттер немецкого клуба.
В гостевом поединке против команды третьего немецкого дивизиона "Магдебурга" (5:0) Ярмоленко отыграл весь матч и забил на 73-й минуте, реализовав пенальти.
Также украинец принял участие еще в двух голах «Боруссии». Сначала после его навеса мяч скинули на Кастро, который открыл счет. Затем Андрей отдал предголевой пас в атаке, когда счет стал 2:0. Гол в исполнении Ярмоленко стал третьим в поединке.
Отметим, что это третий гол Ярмоленко за "Боруссию" после перехода в немецкий клуб. До этого он по одному разу отличился в Лиге чемпионов и Бундеслиге.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter