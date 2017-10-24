"Шахтер" проведет в Харькове Shakhtar Kids Cup для детей 6-7 лет

Футбольный клуб «Шахтер» объявил о проведении в октябре детского турнира Shakhtar Kids Cup 2 на 2, сообщается в Facebook клуба.

Это новый формат соревнований для детей 6-7 лет от «Шахтера», который состоится 29 октября в Харькове.

Для того, чтобы принять участие в турнире, нужно собрать команду из двух человек, а также выбрать название для своей команды

Кроме того, нужно заполнить форму регистрации (не позднее, чем за 1 день до старта турнира) по ссылке, а также «Посмотреть предыдущие ответы» и проверить, нет ли команды с таким же названием.

В случае, если есть такая же команда, можно перейти по ссылке «Изменить ответ» и придумать новое название. Наконец. необходимо взять свою футбольную форму и прийти на турнир.

На турнире будет работать развлекательная зона и точки продажи еды. Подарки и призы от партнеров» ждут как победителей номинаций, так и участников турнира. В качестве сюрприза от «Шахтера» – приглашённый гость.

Shakhtar Kids Cup 2 на 2 – это отличная возможность не только интересно провести время с друзьями, но и еще один шаг на пути к большому футболу: поле, крики болельщиков и борьба за чемпионство.

Турнир проводит ФК "Шахтер" совместно с техническими партнёрами ФУТБИК-Харьков: Футбол для дошкольников и ФШ «Мастер Мяча» в 14:00 на футбольных полях Аква-фитнес клуба «Волна» (ул. Астрономическая, 7а).