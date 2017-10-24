Болельщиков итальянского "Лацио" отправят в концлагерь Освенцим

Ультраправых болельщиков итальянского «Лацио» отправят в концентрационный лагерь Освенцим в воспитательных целях. Об этом сообщил президент клуба Клаудио Лотито, слова которого приводит Football Italia.

"Лацио" организует ежегодную поездку в Аушвиц для 200 фанатов, чтобы напомнить и убедить, что мы не забываем некоторые моменты истории. С этим нельзя играть. Мы выступаем против любых форм расизма. Поэтому "Лацио" выступает с такой инициативой", — заявил Лотито.

Причиной для таких мер стало поведение фанатов на матче девятого тура Серии А, в котором римский клуб разгромил «Кальяри» (3:0). Трибуна фанатов «Лацио» Curva Nord была закрыта на один матч, поэтому часть из них пробралась на сектор Curva Sud, где располагаются фанаты принципиального соперника — «Ромы». После окончания встречи болельщики «Лацио» оставили антисемитские сообщения, а также разложили на креслах изображения еврейской девочки Анны Франк в форме «Ромы».

Анна Франк известна тем, что с 1942-го по 1944 год вела дневник - одно из самых известных свидетельств о холокосте. Нацисты нашли убежище девочки и отправили ее в концлагерь, где она умерла от тифа в 1945 году.

По разным оценкам, в Освенциме были убиты около 1,4 миллиона человек, более миллиона из них были евреями. Сейчас на территории лагеря открыт музей.