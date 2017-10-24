Месси и Роналду всегда голосуют друг против друга в опросе ФИФА

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Реала» Криштиану Роналду не проголосовали друг за друга в голосовании за звание лучшего игрока мира по версии ФИФА. Информация появилась на официальном сайтеорганизации.

Согласно правилам референдума, в голосовании принимают участие капитаны национальных сборных наравне с главными тренерами, а также болельщиками и журналистами. Каждый респондент называет тройку лучших по его мнению игроков.

Месси включил в свою тройку одноклубников по "Барселоне" Суареса и Иньесту, а также бывшего игрока каталонцев Неймара, ныне выступающего в "ПСЖ". Роналду проголосовал за партнеров по "Реалу" Модрича, Серхио Рамоса и Марсело.

Как сообщает "Трибуна", Месси и Роналду никогда не голосовали друг за друга и в прошлые годы. Португалец участвует в подобном референдуме с 2010 года, аргентинец - с 2011-го.

Роналду лишь однажды включил в тройку игрока из «Барселоны» (Хави - в 2010-м).

Месси же игроков «Реала» в свои тройки не включал ни разу.

Как сообщал УНИАН, в понедельник в Лондоне прошла церемония The Best FIFA Football Awards. Награда лучшему футболисту мира досталась Роналду. В номинации «лучший тренер» победил наставник «Реала» Зинедин Зидан. Игрок лондонского «Арсенала» Оливье Жиру получил приз Ференца Пушкаша за лучший гол 2017 года.