Украинец Зинченко впервые сыграет за "Манчестер Сити" в официальном матче

21:35, 24 октября 2017
Футбол
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Игрок сборной Украины включен в состав на поединок Кубка английской лиги.

Александр Зинченко впервые выйдет в официальном матче

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко впервые выйдет в стартовом составе своей команды. Он появится в числе первых 11-ти на матче Кубка Лиги против «Вулверхэмптона». Об этом сообщает официальный твиттер команды Гвардиолы.

Это дебютный матч для украинца в составе английского клуба. Ранее он играл только в товарищеских поединках.

Начало матча – в 22.00 по киевскому времени.

Вероятно, Зинченко сыграет на позиции левого защитника. 

«Вулверхэмптон» является лидером Чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии.

twitter.com/ManCity

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Теги: #Зинченко дебют в Манчестер Сити