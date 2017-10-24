Украинец Зинченко впервые сыграет за "Манчестер Сити" в официальном матче
21:35, 24 октября 2017Футбол
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Игрок сборной Украины включен в состав на поединок Кубка английской лиги.
Александр Зинченко впервые выйдет в официальном матче "Ман Сити" / dynamo.kiev.ua
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко впервые выйдет в стартовом составе своей команды. Он появится в числе первых 11-ти на матче Кубка Лиги против «Вулверхэмптона». Об этом сообщает официальный твиттер команды Гвардиолы.
Это дебютный матч для украинца в составе английского клуба. Ранее он играл только в товарищеских поединках.
Начало матча – в 22.00 по киевскому времени.
Вероятно, Зинченко сыграет на позиции левого защитника.
«Вулверхэмптон» является лидером Чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии.
twitter.com/ManCity
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