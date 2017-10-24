Украинец Зинченко впервые сыграет за "Манчестер Сити" в официальном матче

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко впервые выйдет в стартовом составе своей команды. Он появится в числе первых 11-ти на матче Кубка Лиги против «Вулверхэмптона». Об этом сообщает официальный твиттер команды Гвардиолы.

Это дебютный матч для украинца в составе английского клуба. Ранее он играл только в товарищеских поединках.

Начало матча – в 22.00 по киевскому времени.

Вероятно, Зинченко сыграет на позиции левого защитника.

«Вулверхэмптон» является лидером Чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии.