Шведская футболистка обвинила в изнасиловании игрока АПЛ

Бывшая профессиональная футболистка Александра Норд из Швеции заявила, что женатый футболист английской Премьер-лиги (АПЛ) пытался изнасиловать ее в одном из лондонских отелей. Об этом сообщает британская Mirror.

25-летняя шведка рассказала, что сексуальное нападение произошло в 2012 году. Она познакомилась с игроком в ночном клубе. Он заманил ее в свой номер в отеле, пообещав купить еды, прежде чем они вернутся в клуб.

По ее словам, игрок утверждал, что у нее будет отдельный номер в отеле, но на деле выяснилось, что номер будет общий. Он попытался соблазнить девушку, но она утверждает, что дала ему отчетливый отпор.

Читайте такжеПо стопам Вайнштейна: СМИ сообщили о сексуальных домогательствах в ЕвропарламентеНорд заявила, что проснулась, обнаружив, что мужчина раздел ее, пока она спала, а «части его тела находились там, где не должны были».

«Я не знаю, насколько далеко он зашел», – подытожила Норд.

При этом экс-футболистка, которая сейчас начинает новую карьеру в роли участницы телевизионного реалити-шоу, отметила, что понятия не имеет, что случилось ночью, однако она была голой ниже талии, а колготки – разорваны. Кроме того, она не назвала имени своего насильника.

Норд призналась, что решила рассказать об этой истории в свете громкого расследования в США в отношении кинопродюсера Харви Вайнштейн, которого обвиняют в многочисленных сексуальных домогательствах.

Напомним, недавно об изнасиловании, которое случилось 26 лет назад, заявила также олимпийская чемпионка из Украины Татьяна Гуцу, проживающая в США.