Старейший футбольный клуб в мире празднует юбилей

У самого старого футбольного клуба в мире - день рождения.

24 октября 1857 года в английском городе Шеффилд образовался одноименный футбольный клуб - "Шеффилд". Сейчас он официально признан ФИФА старейшим среди всех действующих команд в мире.

Отметим, что основатели первого футбольного клуба были авторами первых футбольных правил, которые вошли в историю как "Шеффилдские правила" и легли в основу современных Правил футбола.

За 160-летнюю историю главным спортивным достижением команды стал любительский Кубок Англии, который "Шеффилд" выиграл в 1904 году.

В 2004 году ФИФА наградила "Шеффилд" уникальным орденом "За заслуги", которым кроме них может похвастаться лишь один клуб - мадридский "Реал".

Сейчас "Шеффилд" выступает в 8-м по счету дивизионе Англии - в одной из подгрупп сегодняшний юбиляр борется за выживание, занимая 20-е место из 22-х.

При этом "Шеффилд" получает сегодня в свой адрес сотни поздравлений. В твиттере они объединены под общим тегом #HappyBirthdayFootball. К поздравлениям присоединились такие именитые клубы, как "Боруссия" Д, "Манчестер Сити", "Монако", "Эвертон", "Гамбург", "Севилья", "Валенсия", "Астон Вилла", "Герта" и другие.