Ярмоленко остался без своего агента

Полузащитник «Боруссии» и сборной Украины Андрей Ярмоленко остался без агента, представляющего его интересы. Об этом в своей онлайн-конференции в Instagram сообщил футбольный менеджер Александр Панков.

Полузащитник прекратил сотрудничество с Вадимом Шаблием, также как и Евгений Хачериди, Евгений Селезнев, Тарас Степаненко и др. Таким образом, на данный момент, Ярмоленко не сотрудничает ни с одним из агентов.

Как сообщает Xsport со ссылкой на Динамоманию, трансфер Ярмоленко в «Боруссию» проходил без участия агентов.

Напомним, Ярмоленко признался, что плохо провел последние матчи, из-за чего тренер оставил его на скамейке запасных.