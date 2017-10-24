Ярмоленко остался без своего агента

18:16, 24 октября 2017
Футбол
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Вадим Шаблий больше не представляет интересы полузащитника.

Андрей Ярмоленко остался без агента / bvb.de

Полузащитник «Боруссии» и сборной Украины Андрей Ярмоленко остался без агента, представляющего его интересы. Об этом в своей онлайн-конференции в Instagram сообщил футбольный менеджер Александр Панков.

Полузащитник прекратил сотрудничество с Вадимом Шаблием, также как и Евгений Хачериди, Евгений Селезнев, Тарас Степаненко и др. Таким образом, на данный момент, Ярмоленко не сотрудничает ни с одним из агентов.

Как сообщает Xsport со ссылкой на Динамоманию, трансфер Ярмоленко в «Боруссию» проходил без участия агентов.

Напомним, Ярмоленко признался, что плохо провел последние матчи, из-за чего тренер оставил его на скамейке запасных.

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Теги: #Ярмоленко агент