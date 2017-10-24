Ярмоленко рассказал, почему не сыграл в последнем матче "Боруссии"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, почему не вышел на поле в матче Бундеслиги против "Айнтрахта".

"Со здоровьем, к счастью, все нормально. Все дело в конкуренции – она в "Боруссии" на моей позиции очень высокая, и тренер выбирает лучших исполнителей. Коль он меня не поставил, значит, нужно еще больше тренироваться. Причины всегда надо искать в себе.

Читайте такжеШевченко вызвал шестерых легионеров на следующий матч сборной УкраиныПредыдущие два матча я провел немного ниже своего уровня. Не могу сказать, что в поединке с тем же "Лейпцигом" играл плохо, но у меня были моменты, а я их не реализовал. Забил бы - сказали, что провел хороший матч. Но раз не забил, а команда проиграла, то этот поединок, конечно, пошел в пассив.

Потом была встреча в Лиге чемпионов. Вроде бы неплохо провел первый тайм, но после перерыва сыграл намного хуже. Так что я хорошо понимаю решение тренера. Буду работать и доказывать, что заслуживаю играть в основном составе.

Мы сильно переживаем, что провели серию неудачных игр. На старте чемпионата команда побеждала, забивала по три и по пять, но в итоге растеряла пять очков отрыва в таблице. Впрочем, в футболе бывают подъемы и спады. Важно быстрее одержать победу. Например, в кубковом матче с "Магдебургом", - цитирует Ярмоленко zbirna.com.