Лучший гол, футболист, тренер: кто получил премию FIFA The Best 2017 (видео)

ФИФА объявила лауреатов премии The Best 2017. Лучшим футболистом признан Криштиану Роналду ("Реал"). Лучшей футболисткой стала Ликэ Мартенс из"Барселоны". Лучшим тренером был выбран Зинедин Зидан, который тренирует "Реал". Лучшей женщиной-тренером стала Сарина Вигман (сборная Нидерландов). Лучшим вратарем – Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"). Кстати, эта награда вручалась впервые. Лучшими фанатами были признаны болельщики клуба "Селтик" (Шотландия).

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Относительно того, из каких игроков состояла бы идеальная футбольная команда этого года, то в нее вошли: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Дани Алвес ("Ювентус"/"ПСЖ"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Серхио Рамос ("Реал"), Лука Модрич ("Реал"), Тони Кроос ("Реал"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Неймар ("Барселона"/"ПСЖ").

Об этих и других лауреатах премии - в ролике УНИАН.