Зинченко надеется дебютировать за "Манчестер Сити" в сегодняшнем матче Кубка Англии

Украинский полузащитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко надеется сегодня дебютировать в основном составе команды в игре Кубка Лиги против Вулверхэмптона", сообщает официальный сайт "горожан".

Игрок еще ни разу не играл в основной команде с момента перехода из донецкого «Шахтера» в июле 2016 года.

Зинченко выступал в нескольких предсезонных играх в составе "Сити" и дважды был в числе запасных в матчах этого сезона. Сможет ли он сыграть в сегодняшнем матче?

«Надеюсь, что это так, - отмечает Зинченко. - Мы увидим, что произойдет, но, очевидно то, к я прилагаю к этому большие усилия».

Пеп Гвардиола намекнул, что 20-летний игрок - один из тех, кто может заменить на позиции левого защитника Бенджамина Менди. Сам Зинченко признал, что готов выйти на поле, если его поставят в состав..

«Я занимаюсь больше на последних тренировках, и сейчас я начинаю понимать эту роль на поле», - отметил украинец. - Центральный полузащитник должен уметь играть на каждой позиции и быть умным, на мой взгляд - как Фернандинью - он может играть в любом месте и быть одинаково хорошим».

Матч "Манчестер Сити" - "Вулвэрхемптон" состоится сегодня, 24 октября, и начнется в 22.00 по киевскому времени.