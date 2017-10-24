Игрок сборной Украины и полтавской "Ворсклы" Матвиенко второй месяц подряд признан лучшим в Украине в возраcтной категории U-21

Второй раз кряду лучшим молодым футболистом Украины категории U-21 по итогам месяца проектом Золотой Талант признан защитник Ворсклы Николай Матвиенко, сообщает официальный сайт проекта.

И вновь его единственным серьезным конкурентом оказался полузащитник Динамо Виктор Цыганков. Причем получилось очень интересно: Цыганкова в своих тройках упомянули 96 экспертов из 114-ти, принявших на этот раз участие в опросе, а Матвиенко — только 87.

Читайте такжеИгрок сборной Украины Николай Матвиенко: Ехать на ЧМ-2018, конечно, стоит. Это самый престижный турнир, который проходит раз в четыре годаНо у победителя оказалось больше первых мест — 56:37, и это принесло ему в итоге перевес в 12 баллов.

Стабильно попадает в пятерку лучших по итогам месяца Виктор Коваленко — лучший молодой футболист Украины 2016 года (3-е место). Вновь ярко сыграл Артем Довбык (4), который наколотил много голов во второй лиге за "Днепр", а еще заслужил уважение Марьян Мысык, впервые поднявшийся так высоко в наших опросах - 5-е место.

Как сообщал УНИАН, ежемесячные опросы проекта Золотой Талант — это лишь отборочный раунд перед финалом по итогам всего года. В 2017-м к возрастной категории U-21 премии Золотой Талант относятся украинские футболисты 1996—1997 годов рождения, а к возрастной категории U-19 — 1998 года рождения и моложе.