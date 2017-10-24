ФФУ подтвердила проведение товарищеского матча Украина - Словакия во Львове

Национальная сборная команда Украины проведет товарищескую встречу с командой Словакии, которая состоится 10 ноября на «Арене Львов» во Львове, сообщает Федерация футбола Украины.

Начало матча – в 20:00.

Соответствующее подтверждение Федерация футбола Украины получила от ФИФА, которая, напомним, в 2013 году запретила проведение на львовской арене официальных матчей под эгидой организации сроком на пять лет, в частности - поединков квалификационного цикла чемпионата мира 2018 года.

Информацию о продаже билетов на контрольную игру Украина – Словакия будет сообщено в ближайшее время.