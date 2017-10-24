ФФУ подтвердила проведение товарищеского матча Украина - Словакия во Львове
13:25, 24 октября 2017Футбол
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Игра состоится 10 ноября на «Арене Львов», начало матча – в 20:00.
Сборная Украины возвращается на Арену Львов впервые с 2013 года / УНИАН
Национальная сборная команда Украины проведет товарищескую встречу с командой Словакии, которая состоится 10 ноября на «Арене Львов» во Львове, сообщает Федерация футбола Украины.
Начало матча – в 20:00.
Соответствующее подтверждение Федерация футбола Украины получила от ФИФА, которая, напомним, в 2013 году запретила проведение на львовской арене официальных матчей под эгидой организации сроком на пять лет, в частности - поединков квалификационного цикла чемпионата мира 2018 года.
Информацию о продаже билетов на контрольную игру Украина – Словакия будет сообщено в ближайшее время.
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