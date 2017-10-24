Статистика по центральному матчу УПЛ: "Шахтер" сделал на 350 передач больше "Динамо"

В матче с «Динамо» «Шахтер» совершил 620 передач против 268 у киевлян, об этом свидетельствуют данные компании InStat, сообщает Terrikon.com.

Доминировал «Шахтер» в количестве организованных атак (97 против 67 в пользу «Шахтера»), которые подкреплял удачными обводками (15 против 7 у «Динамо»).

За время матча «Динамо» сделало всего 214 точных передач, против 555 у «горняков». Цифры команды Хацкевича меньше чем средний показатель «Черноморца», который делает в УПЛ меньше всего точных передач за матч - 277 после 12 туров.

Лучшими игроками по количеству передач в обоих командах стали Фред (91), Исмаили (84), Ордец (77) и Степаненко (75), которые вчетвером отдали больше пасов, чем 11 игроков «Динамо».

Процент владение мячом командами во время матча составил 33 против 66 в пользу «горняков». Причем в последние 15 минут матча преимущество «Шахтера» выросло до 75%. Полностью сосредоточившееся на обороне «Динамо» смогло ответить только 32 удачными отборами (против 16 у «Шахтера»).