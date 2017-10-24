У "Шахтера" 51 процент вероятности выхода в плей-офф, нужно обыгрывать "Фейеноорд" дома - Нагорняк

Экс-тренер «Днепра», а ныне футбольный эксперт и комментатор Сергей Нагорняк прокомментировал предстоящий «Шахтеру» важный домашний матч Лиги чемпионов против «Фейеноорда» специально для Terrikon.com.

- Возможно, в какой-то степени «Шахтер» и аккумулировал силы на «Фейеноорд» в игре с «Динамо». Но могу сказать точно, что «горняки» не лезли из кожи вон, чтобы победить. В принципе, игра так складывалась, что кто бы первый забил, тот бы и выиграл. Не скажу, что «Шахтер» экономил силы под «Фейеноорд». Я даже не представляю, как это может быть. Если бы Фонсека сильно изменил состав, то имело бы смысл об этом говорить. А так, вышел самый основной состав. Но игроки сделали не все для того, чтобы обыграть «Динамо».

На вопро о том, что обыгрывая «Фейеноорд», «Шахтер» может оформить выход в евровесну и, в связи с этим, насколько подобная цель будет довлеть над игроками, отметил: "Такая ситуация с нашими клубами не впервые. Вспомните, когда «Шахтер» набирал шесть очков в стартовых двух турах и потом не выходил из группы. Здесь очень много будет зависеть не только от «Шахтера». В первую очередь, от него, но и нужно просто обыгрывать «Фейеноорд», чтобы иметь шансы на выход из группы. Игроки «Шахтера» уже привыкли к стрессу и ответственности. В каждой игре им нужна победа. Не думаю, что какое-то давление будет сейчас. Еще остается три игры".

А на вопрос о том, сколько процентов вероятности выхода «Шахтера» в плей-офф ЛЧ можете дать, специалист заметил: "Я думаю, по итогам всего первого круга, 51%. Футбол - это такая штука, где все может сложиться абсолютно непредсказуемо. Сейчас важно, как сыграют «Наполи» и «Манчестер Сити». Если итальянцы победят, то у "Шахтера" не будет выбора, кроме как побеждать "Наполи" и "Манчестер Сити". Или хотя бы не проиграть британцам. Нужно не смотреть на других, а просто обыграть «Фейеноорд» в Харькове".

Говоря о скоростных атаках «Фейеноорда», которые принесли немало проблем «Шахтеру» в начале роттердамского матча, Нагорняк предположил: "В Харькове такого сценария не будет. Там будет сценарий обратный: «Шахтер» с первых минут начнет давить. Я так думаю, что «Шахтеру» нужно не дать «Фейеноорду» почувствовать уверенность того, что они могут атаковать. Против «Ман Сити» в первые 20 минут донецкий клуб играл очень здорово. Потом сказалось то, что не выдержали темп и исполнительское мастерство «Сити» взяло верх. Теперь же ситуация обратная – «Шахтер» теперь на месте «Ман Сити», а «Фейеноорд» - на месте «Шахтера». Индивидуальное качество футболистов «Шахтера» выше, чем у «Фейеноорда». Но недооценивать ни в коем случае нельзя".

А говоря о прогнозе на итоговый счет уклонился от точного ответа: "Не знаю, но думаю, что «Шахтер» победит".

Как сообщал УНИАН, матч «Шахтер» - «Фейеноорд» пройдет в Харькове 1 ноября. Начало игры в 21.45.

Купить билеты на матч можно онлайн на сайте ФК "Шахтер".