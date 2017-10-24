"Шахтер" реализовал 10 тысяч билетов на матч Лиги чемпионов с "Фейеноордом" за первые дни продаж

10:29, 24 октября 2017
Футбол
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Игра на ОСК "Металлист" в Харькове состоится в среду, 1 ноября.

ФК

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) реализовал более 10 тысяч билетов на матч 4-го тура группвого этапа Лиги чемпионов с голландским "Фейеноордом" из Роттерама, сообщается в официальном Twitter команды.

Всего арена вмещает чуть более 40 тысяч зрителей.

Таким образом, четверть билетов на эту игру уже реализовано.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Фейеноорд" состоится в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 1 ноября, в Харькове на ОСК "Металлист".

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Теги: #билеты Шахтер - Фейеноорд