ФИФА объявила победителя номинации "лучший гол 2017 года" (видео)

ФИФА признала лучшим голом 2017 года точный удар 31-летнего нападающего лондонского "Арсенала" Оливье Жиру пяткой в матче с «Кристал Пэлас». Об этом сообщает Sky Sports.

Этот матч состоялся 1 января 2017 года на «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне.

"Это честь для меня, – признался Жиру во время церемонии в Лондоне. – Я счастлив получить эту награду на глазах футбольных легенд. Сейчас хочу просто поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Также хочу поздравить всех десяти номинантов, которые забили удивительные голы.

Конечно, хочу сказать спасибо моим партнерам, без которых я, может быть, не забил этот гол, и мою семью".

Как сообщал УНИАН, в Лондоне состоялась церемония The Best FIFA Football Awards, в ходе которой Криштиану Роналду получил награду лучшему футболисту 2017 года. Лучшим тренером впервые признан Зинедин Зидан.