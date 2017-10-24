Шевченко вызвал шестерых легионеров на следующий матч сборной Украины
00:25, 24 октября 2017Футбол
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На этот раз в списке отсутствует Александр Зинченко.
Соболь, Ротань, Малиновский, Коноплянка, Ярмоленко и Кучер вызваны в сборную Украины / ФФУ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на ноябрьский сбор шесть игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
Вызов получили: Евгений Коноплянка («Шальке»), Андрей Ярмоленко («Боруссия» Д), Руслан Ротань, Эдуард Соболь (оба – «Славия»), Руслан Малиновский («Генк») и Александр Кучер («Кайсериспор»).
Читайте такжеСыграть с Аргентиной было бы классно - ШевченкоОтметим, что не получил вызов полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, на которого рассчитывает главный тренер молодежной сборной Александр Головко.
Товарищеский матч Украина – Словакия состоится 10 ноября.
Начало тренировочного сбора запланировано на 6 ноября.
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