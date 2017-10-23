Роналду во второй раз подряд получил награду ФИФА лучшему игроку планеты

В лондонском зале Palladium состоялась церемония награждения номинантов премий The Best FIFA Football Awards, сообщает твиттер ФИФА.

Лучшим футболистом 2017 года по версии ФИФА стал форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Он удостоен премии во второй раз подряд.

На этот раз приз португальцу вручили аргентинец Диего Марадона и бразилец Роналдо.

Криштиану Роналду обошел своих конкурентов - форвардов Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («Барселона»/«ПСЖ»).

Победитель определился в результате голосования среди тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. У всех четырех групп выборщиков равные доли голосов – по 25%.

Определились победители и в других номинациях. Лучшим голкипером 2017 года стал легендарный итальянец Джанлуиджи Буффон.

Лучшим тренером мира впервые в своей карьере наставника признан рулевой мадридского "Реала" Зинедин Зидан.

Также по результатам голосования болельщиков всего мира определилась символическая сборная планеты. В нее вошли - вратарь Джанлуиджи Буффон, защитники - Марсело, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи, Серхио Рамос, полузащитники - Тони Кроос, Лука Модрич, Андрес Иньеста, нападающие - Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар.

Добавим, что лучшей игроком года среди женщин стала полузащитник сборной Голландии Лике Мартенс.