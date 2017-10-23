В скандальном эпизоде матча "Динамо" - "Шахтер" игры рукой нет - Комитет арбитров

Комитет арбитров ФФУ оценил действия судей в матчах 13-го тура УПЛ.

Наиболее резонансным эпизодом в туре стал момент в матче "Динамо" – "Шахтер" относительно назначения/неназначения пенальти за игру рукой защитника "горняков" Богдана Бутко.

Комитет арбитров ФФУ определил, что расстояние от места удара до руки защитника "Шахтера" очень малое и такое, что не позволяет игроку среагировать намеренно, и к тому же мяч движется к руке, а не наоборот.

То есть оценка эпизода, которую сделал арбитр, решив продолжить игру, является правильной потому, что речь идет об игре рукой, которая не заслуживает наказания, сообщает официальный сайт Комитета арбитров ФФУ.

Напомним, вчера "Динамо" и "Шахтер" в рамках 13-го тура УПЛ сыграли вничью 0:0.