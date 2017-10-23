"Эвертон", проваливший начало сезона в АПЛ, уволил главного тренера

Клуб английской Премьер-лиги «Эвертон» на своем официальном сайте объявил, что Рональд Куман покинул должность главного тренера команды. Председатель клуба, совет директоров и главный акционер поблагодарили специалиста за работу в последние 16 месяцев, а также за то, что «Эвертон» в прошлом сезоне занял седьмое место в таблице АПЛ.

54-летний специалист работал с «Ирисками» с лета 2016 года. В текущем сезоне «Эвертон» под руководством Кумана после девяти туров занимал место в зоне вылета из Премьер-лиги, находясь на 18-й позиции. Последним матчем голландца в «Эвертоне» стал домашний разгром от «Арсенала» (2:5).

Напомним, на прошлой неделе тренерская рокировка состоялась также в составе другого участника АПЛ - "Лестере". Свой пост покинул наставник команды Крейг Шекспир. Среди претендентов на роль наставника "Лисиц" - итальянец Карло Анчелотти и британец Сэм Эллардайс.