"Динамо" vs "Шахтер" - когда одни не могут, а другие не хотят

Несколько дней назад очень уважаемый мною специалист, экс-тренер сборной Украины и ряда топ-команд страны Мирон Богданович Маркевич обрушился с резкой критикой на игроков «Динамо». А на вопрос о том, сможет ли команда выиграть у «Шахтера» задумчиво ответил: «Выиграть может любая команда, забить случайный гол… Только я не вижу, за счет чего. И вряд ли от этого что-то изменится. Нужна полная реконструкция «Динамо». Причем, немедленная».

Выиграть может любая команда, забить случайный гол… Только я не вижу, за счет чего. Нужна полная реконструкция «Динамо».

Воскресный матч «Динамо» - «Шахтер» полностью подтвердил слова специалиста. Это было одно из самых скучных дерби за всю историю украинского «классико», скажет потом кто-то из аналитиков в еженедельной итоговой футбольной программе на общенациональном канале. И действительно, моментов было - раз-два и обчелся, а самый реальный, по-настоящему голевой момент киевлян в начале второго тайма, на 59-й минуте, спокойно «прочитал» Пятов. Впрочем, к этому мы еще вернемся.

Больше атаковали киевляне. Стали атаковать, когда увидели, что соперник катает мяч и его вполне устраивает ничья. «Динамо» же ничья никак не устраивала. Для обозначения чемпионских амбиций, при отставании в 7 очков от лидера (даже с учетом игры в запасе), киевляне обязаны были побеждать. Или, хотя бы, стремиться к этой победе. Но они были верны своей тактике. На протяжении всего матча команда надежно берегла свои тылы от и так не сильно старавшегося соперника. И только ближе к концу матча, где-то в середине второго тайма, внезапно осознав, что соперник вальяжен и почти не готов к резким действиям, киевляне пошли в атаку. Стоит отметить, что горняки в этой ситуации действовали безукоризненно в защите, почти не дав динамовцам шансов в атаке.

Пенальти, говорите? Да, многочисленные видеоповторы показывают, что в том самом эпизоде на 59-й минуте игра рукой у Бутко была. Впрочем, киевляне должны скорее благодарить судью за то, что он трактовал этот эпизод по-своему, не решившись назначить 11-метровый. Раненный зверь, он, знаете ли, опасен вдвойне. С учетом того, что момент произошел на 59-й минуте, у горняков было достаточно времени для того, чтобы перестроиться и не только сравнять счет, а чего доброго, и выиграть этот матч.

А что «Шахтер»? «Шахтер» играл по ситуации. Имея 7-очковый задел в таблице, команда сейчас проводит достаточно тяжелый отрезок сезона. На протяжении 3 недель у горняков по две игры каждую неделю (на выходных – в чемпионате, посреди недели – две еврокубковые и между ними в Кубке Украины). Да, у «Динамо» точно такой же календарь. Но ведь не киевляне отстают от главного соперника в чемпионате на 7 очков. Горняки могут позволить себе разумно экономить силы и не выкладываться по-максимуму в этой игре.

«Динамо» же просто не готово побеждать объективно лучший клуб страны даже в одном конкретно взятом матче Премьер-лиги

Признаться, нынешнего матча ждал с особым нетерпением. Особенно, отталкиваясь от слов Маркевича. Где, как не в игре с «Шахтером» проверить «настоящее» Динамо»? Игры с остальными соперниками по УПЛ, или с оппонентами «Динамо» в Лиге Европы не дадут внятного ответа на этот вопрос. Уровень – совсем не тот. К сожалению, «Шахтер» предпочел не «упираться», в какой-то мере пожертвовав «классико» ради того, чтобы поберечь силы для последующих, более важных, с турнирной точки зрения, матчей.

«Динамо» же просто не готово побеждать объективно лучший клуб страны даже в одном конкретно взятом матче Премьер-лиги. Может выиграть – случайно. Но в этот раз случайности не произошло.

Кирилл Стадниченко