Сыграть с Аргентиной было бы классно - Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился информацией о ближайших спаррингах национальной команды.

«Я слышал, что ведутся переговоры со сборной Аргентины, но мне еще никто ничего конкретного по этому поводу не говорил. Конечно, было бы классно, если бы такой матч состоялся. Кто же откажется от такого соперника в товарищеской встрече?», - отметил Шевченко, которого цитирует Трибуна.

Читайте такжеШевченко: Хочу продолжать работу в сборной УкраиныТакже он подтвердил, что ближайший спарринг Украина проведет с командой Словакии. Как сообщал УНИАН, этот спарринг состоится 10 ноября.

«Официальной информации еще нет, но, скорее всего, будем играть во Львове», – сказал Шевченко.

Ранее сообщалось, что со сборной Аргентины возможна встреча в ноябре, но в этот период у аргентинцев уже назначены поединки с Россией и Нигерией.