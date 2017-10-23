Шевченко: хочу продолжать работу в сборной Украины
13:24, 23 октября 2017Футбол
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Дальше - решение за Исполкомом ФФУ.
Андрей Шевченко / zbirna.com
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами и рассказал, что думает о кадровом потенциале сборной.
"В нашей сборной есть костяк и есть линии, которые хорошо укомплектованы. Но также у нас нет конкуренции на определенных местах, нет квалифицированных игроков на этих позициях.
За то, что команда не вышла на ЧМ-2018, беру ответственность на себя. Мы боролись до конца и у нас был шанс, но мы им не воспользовались. В то же время цифры говорят о том, что мы находимся на правильном пути, команда прогрессирует.
Я хочу остаться работать главным тренером сборной. Дальше - решение за Исполкомом ФФУ", - сказал Шевченко.
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