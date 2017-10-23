Шевченко: хочу продолжать работу в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами и рассказал, что думает о кадровом потенциале сборной.

"В нашей сборной есть костяк и есть линии, которые хорошо укомплектованы. Но также у нас нет конкуренции на определенных местах, нет квалифицированных игроков на этих позициях.

За то, что команда не вышла на ЧМ-2018, беру ответственность на себя. Мы боролись до конца и у нас был шанс, но мы им не воспользовались. В то же время цифры говорят о том, что мы находимся на правильном пути, команда прогрессирует.

Я хочу остаться работать главным тренером сборной. Дальше - решение за Исполкомом ФФУ", - сказал Шевченко.