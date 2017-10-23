Французский вундеркинд Мбаппе признан лучшим молодым футболистом Европы

Стало известно имя обладателя премии Golden Boy - награды, которая ежегодно вручается лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Лучшим молодым футболистом Европы по итогам 2017 года признан французский нападающий Киллиан Мбаппе, который весеннюю часть сезона провел в "Монако", а летом за 180 миллионов евро перешел в "ПСЖ".

Напомним, яркая игра 18-летнего Мбаппе помогла "Монако" в прошлом сезоне выиграть чемпионат Франции, а также дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

Юный француз стал первым футболистом, которому удалось выиграть приз с таким подавляющим преимуществом — форвард набрал 291 голос из 300 возможных, сообщает Tuttosport.

В тройку финалистов премии, кроме Мбаппе, также вошли Усман Дембеле ("Боруссия"/"Барселона") и Габриэл Жезус ("Манчестер Сити").

В голосовании, по традиции, принимали участие 30 журналистов влиятельных СМИ: L`Equipe, France Football, Marca, Bild, The Times, De Telegraaf, A Bola, Football.ua, Спорт-Экспресс, шведское издание Aftonbladet, швейцарское Blick, греческое SportDay, Tuttosport, Corriere Dello Sport-Stadio, La Gazzetta Dello Sport и ряд других.