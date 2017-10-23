В английской Премьер-лиге побит рекорд посещаемости - больше 80 000 зрителей на одном матче

Матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» в рамках 9-го тура чемпионата Англии побил рекорд английской Премьер-лиги по количеству зрителей на стадионе.

Игра прошла на знаменитой арене «Уэмбли». На стадион пришли 80 827 зрителей. Этот показатель стал рекордным за всю историю АПЛ.

Предыдущий рекорд посещаемости был установлен в марте 2007 года на стадионе «Олд Траффорд». За матчем «Манчестер Юнайтед» – «Блэкберн» наблюдали 76 098 болельщиков.

Поединок «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» завершился крупной победой "Шпор" (прозвище "Тоттенхэма") - 4:1. В составе хозяев забивали Харри Кейн (дважды), Сон Хын Мин и Деле Алли. "Ливерпуль" ответил мячом в исполнении Мохамеда Салаха.

"Тоттенхэм" догнал по набранным очкам "Манчестер Юнайтед" (у обоих по 20 пунктов), разделяя с командой Жозе Моуриньо 2-3 места в турнирной таблице. После минувшего тура лидерство еще больше укрепил "Манчестер Сити" (25 очков).