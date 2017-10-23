Фонсека после игры с "Динамо": все понимают, что мы играли лучше

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал безголевую ничью в украинском Классико - матче с «Динамо» (0:0).

«Это была очень насыщенная тактикой игра, без большого количества голевых моментов. Мне кажется, в этом матче только одна команда стремилась победить. Мы приехали на поле соперника с желанием показать свою игру и одержать победу.

«Динамо» практически все время играло на своей половине поля, лишь иногда проводя контратаки и выжидая наши ошибки. Думаю, все понимают, что мы играли лучше.

Мы практически весь матч провели на половине поля соперников, пытались играть в открытый атакующий футбол, но всегда трудно играть при таком сценарии, создавать моменты и вскрывать оборону соперника, который всем составом стоит на защите своих ворот.

Понятно, что я вполне доволен сегодняшней игрой. Мы приехали сюда показывать храбрый, атакующий футбол. Считаю, что мы заслуживали победы.

Когда я вижу, что какой-то игрок постоянно фолит, а арбитр не обращает на это никакого внимания. я пытаюсь с ним поговорить об этом, указать ему об этом.

Читайте также"Динамо" и "Шахтер" в украинском Классико сыграли в "сухую" ничью (видео)Относительно момента с рукой Бутко, откровенно говоря, сейчас я не знаю, о каком эпизоде идет речь. Я его не видел и не помню, но обязательно пересмотрю его после пресс-конференции.

Хочу поставить точку в вопросе моего контракта. На данный момент я совсем не переживаю о своем будущем. Мой контракт завершится только в конце сезона, поэтому еще есть много времени, чтобы принимать какие-то решения.

Сейчас я вообще не беспокоюсь по этому поводу. Я полностью сконцентрирован на целях «Шахтера». В конце сезона я приму решение, как будет лучше для меня и моей карьеры. Я буду работать там, где я нужен, где мне будут рады», – сказал Фонсека.

Как сообщал УНИАН, главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич и президент киевского клуба Игорь Суркис резко раскритиковали арбитра встречи Виталия Романова.

"Шахтер" сохранил отрыв от главного конкурента в таблице в 7 очков.