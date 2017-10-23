Президент "Динамо" Суркис: рано вешать медали "Шахтеру" (видео)

Президент «Динамо» Игорь Суркис после матча своей команды в 13-м туре чемпионата Украины против «Шахтера» (0:0) в эфире программы «ПроФутбол» резко раскритиковал работу судей.

«Интрига (в чемпионате, - УНИАН) еще будет, рано вешать медальки «Шахтеру». Я о судействе никогда не говорю, но если такие пенальти не ставить, то давайте сейчас наградим «Шахтер». Позвоним в ФФУ и пусть приезжают награждать. Может, нам нужно ввести правило, как и в Италии, что смотрят и быстро главному судье говорят, что нужно делать в том или ином моменте.

Этот судья (Виталий Романов, - УНИАН), который судил, - один из слабейших которые работали на наших играх. Он вообще не понимал, что делает на поле», - сказал Игорь Суркис.

Также президент "Динамо" прокомментировал недавнюю конфликтную ситуацию с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

Читайте такжеЭто просто безобразие, - Хацкевич о судействе в матче с "Шахтером"«С Андреем мы не ссорились, я ему просто сказал, что чтобы была хорошая сборная нужно объединить клубы между собой. Если сегодня ФФУ и Мирон Маркевич так хаят «Динамо», это, я считаю, уже старческий маразм. Маркевич бы лучше помог Хацкевичу советом. Он работает на такой должности (глава Комитета национальных сборных, - УНИАН), что должен объединять, а не разъединять», - отметил Суркис.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье в Киеве состоялся матч "Динамо" - "Шахтер", завершившийся нулевой ничьей. Игру посетили почти 39 тысяч зрителей.

"Шахтер" сохранил 7-очковый отрыв от динамовцев в чемпионате Украины.