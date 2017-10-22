Это просто безобразие, - Хацкевич о судействе в матче с "Шахтером" (видео)

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич считает, что судейство повлияло на результат матча против «Шахтера» (0:0).

«Какие могут быть претензии к ребятам? Полностью отдались игре, выдержали физически и выполнили план на игру, но судейская ошибка, которая должна была быть, все-таки произошла.

Был чистый пенальти, когда Бутко сыграл рукой. Команда восприняла это очень остро, это просто безобразие.

Чемпионат проводится только для одной команды – нет вопросов. Но надо за такие ошибки наказывать людей, они тоже должны нести ответственность.

На такие матчи нужно назначать более квалифицированного арбитра, а этот (Виталий Романов, – УНИАН) перед игрой был белее своей желтой майки.

У Фонсеки всегда претензии к судьям. Постоянно. Мы на это не обращаем внимание, если нормально судят, но когда допускаются такие ошибки, которые могли повлиять на исход матча.

Нужно с этим бороться. Как? Не знаю. Это наш принципиальный соперник, пришло столько болельщиков, но результат нас не удовлетворил», – сказал Хацкевич в интервью программе «Профутбол».