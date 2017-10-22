Онлайн-видеотрансляция "Динамо" - "Шахтер": Премьер-лига, 13-й тур

Сегодня в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" проходит матч 13-го тура украинской Премьер-лиги - украинское Классико "Динамо" - "Шахтер".

Это вторая встреча двух принципиальных соперников в этом чемпионате и третья - в сезоне вообще. Напомним, матч за Суперкубок завершился победой "Шахтера" - 2:0, однако затем киевляне реабилитировались во 2-м туре УПЛ, обыграв горняков в Харькове со счетом 1:0.

Сейчас столичная команда переживает очередную полосу неудач - безвыигрышная серия насчитывает уже четыре матча. Против "Динамо" и большое количество травмированных. Вида, Сидорчук и Цыганков не помогут подопечным Александра Хацкевича в этой игре.

В турнирной таблице соперников разделяют 7 очков (у "Шахтера" - 31, у "Динамо" - 24).

Матч "Динамо" - "Шахтер" начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".