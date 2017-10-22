"Заря" в зрелищном поединке с 7-ю голами обыграла "Мариуполь"

В Мариуполе состоялся поединок 13-го тура Премьер-лиги, в котором "Заря" уверенно обыграла игроков "Мариуполя".

Матч завершился победой гостей - 5:2, сообщает официальный сайт УПЛ.

Основные события произошли в первой половине встречи. Уже на 6-й минуте мариупольцы открыли счет - гол в активе Белого. "Заря" отыгралась на 30-й минуте - Андриевский забил красивым ударом в "девятку" со штрафного. Тут же Кожанов вновь вывел хозяев вперед, реализовав выход один на один.

Однако радость мариупольцев была недолгой. В их ворота в течение трех минут было назначено сразу два пенальти. Сперва Гречишкин был точен (2:2), а затем еще один его удар с "точки" парировал вратарь, но Андриевский подоспел на добивание - 3:2 в пользу гостей.

На 49-й минуте хозяева остались в меньшинстве - второе предупреждение получил Вакуленко. После этого моменты имела только "Заря", и два из них реализовала. На 63-й минуте Андриевский сделал хет-трик. А на 90-й минуте Опанасенко установил окончательный счет 5:2 в пользу луганской команды.

"Заря" набрала 17 очков, поднявшись на 6-е место. "Мариуполь" расположился на одну строчку ниже.