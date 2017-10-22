На матче "Динамо" - "Шахтер" ожидается около 50 тысяч болельщиков
17:07, 22 октября 2017Футбол
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"Олимпийский" будет заполнен более чем наполовину.
На матче "Динамо" - "Шахтер" ожидается до 50 тысяч зрителей / flickr.com
Центральный матч 13-го тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Шахтером» соберет больше 40 тысяч болельщиков на стадионе НСК «Олимпийский».
Об этом сообщает сайт Динамомания.
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Отметим, что в прошлом сезоне на матч киевлян против «горняков» пришло посмотреть 51 тысяча болельщиков.
Напомним, матч начнется в 19.30.
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