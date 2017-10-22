На матче "Динамо" - "Шахтер" ожидается около 50 тысяч болельщиков

Центральный матч 13-го тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Шахтером» соберет больше 40 тысяч болельщиков на стадионе НСК «Олимпийский».

Об этом сообщает сайт Динамомания.

Читайте такжеБукмекеры считают "Шахтер" явным фаворитом матча против "Динамо"На матч между лидерами чемпионата по состоянию на утро воскресенья было продано 41 176 билетов, что составляет больше половины вместительности главной арены страны – 70 050.

Отметим, что в прошлом сезоне на матч киевлян против «горняков» пришло посмотреть 51 тысяча болельщиков.

Напомним, матч начнется в 19.30.