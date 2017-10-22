Аутсайдеры "Сталь" и "Черноморец" сыграли вничью в УПЛ

В Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" состоялся поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги между "Сталью" и "Черноморцем".

Игра завершилась вничью 1:1, сообщает официальный сайт турнира.

Первый тайм завершился без голов, зато в начале второго команды отметились результативными действиями.

Игрок одесситов Денис Васин после прострела Алексея Хобленко отправил мяч в пустые ворота.

Команда из Каменского отыгралась через 10 минут. Эдгар Малакян реализовал пенальти.

"Черноморец" набрал 10 очков, сравнявшись с "Александрией" и "Зиркой". У "Стали" на очко меньше и последнее место в таблице.