Аутсайдеры "Сталь" и "Черноморец" сыграли вничью в УПЛ
15:57, 22 октября 2017Футбол
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Команда из Каменского не сумела покинуть последнее место турнирной таблицы Премьер-лиги.
"Сталь" - "Черноморец" - 1:1 / ФК "Черноморец"
В Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" состоялся поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги между "Сталью" и "Черноморцем".
Игра завершилась вничью 1:1, сообщает официальный сайт турнира.
Первый тайм завершился без голов, зато в начале второго команды отметились результативными действиями.
Игрок одесситов Денис Васин после прострела Алексея Хобленко отправил мяч в пустые ворота.
Команда из Каменского отыгралась через 10 минут. Эдгар Малакян реализовал пенальти.
"Черноморец" набрал 10 очков, сравнявшись с "Александрией" и "Зиркой". У "Стали" на очко меньше и последнее место в таблице.
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