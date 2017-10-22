Аутсайдеры "Сталь" и "Черноморец" сыграли вничью в УПЛ

15:57, 22 октября 2017
Футбол
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Команда из Каменского не сумела покинуть последнее место турнирной таблицы Премьер-лиги.

В Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" состоялся поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги между "Сталью" и "Черноморцем". 

Игра завершилась вничью 1:1, сообщает официальный сайт турнира.

Первый тайм завершился без голов, зато в начале второго команды отметились результативными действиями.

Игрок одесситов Денис Васин после прострела Алексея Хобленко отправил мяч в пустые ворота.

Команда из Каменского отыгралась через 10 минут. Эдгар Малакян реализовал пенальти. 

"Черноморец" набрал 10 очков, сравнявшись с "Александрией" и "Зиркой". У "Стали" на очко меньше и последнее место в таблице. 

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Теги: #Сталь - Черноморец#13-й тур УПЛ