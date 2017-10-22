Матч "Динамо" - "Шахтер": где смотреть

15:24, 22 октября 2017
Футбол
801

Центральный поединок 13-го тура УПЛ будет транслироваться на телеканале "2+2" и на сайте УНИАН.

УНИАН

Сегодня состоится матч "Динамо" - "Шахтер", который должен стать центральным в осенней части сезона УПЛ.

Начиная с 19.15 прямую трансляцию поединка будет осуществлять телеканал "2+2"

Кроме того, в это же время начнет транслировать видео-сигнал с киевского НСК "Олимпийский" и сайт УНИАН.

Начало поединка - в 19.30.

Как сообщалось, "Шахтер" считается явным фаворитом противостояния в сегодняшнем украинском Классико. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Динамо - Шахтер где смотреть