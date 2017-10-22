Матч "Динамо" - "Шахтер": где смотреть
15:24, 22 октября 2017Футбол
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Центральный поединок 13-го тура УПЛ будет транслироваться на телеканале "2+2" и на сайте УНИАН.
УНИАН
Сегодня состоится матч "Динамо" - "Шахтер", который должен стать центральным в осенней части сезона УПЛ.
Начиная с 19.15 прямую трансляцию поединка будет осуществлять телеканал "2+2".
Кроме того, в это же время начнет транслировать видео-сигнал с киевского НСК "Олимпийский" и сайт УНИАН.
Начало поединка - в 19.30.
Как сообщалось, "Шахтер" считается явным фаворитом противостояния в сегодняшнем украинском Классико.
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