Матч "Динамо" - "Шахтер": где смотреть

Сегодня состоится матч "Динамо" - "Шахтер", который должен стать центральным в осенней части сезона УПЛ.

Начиная с 19.15 прямую трансляцию поединка будет осуществлять телеканал "2+2".

Кроме того, в это же время начнет транслировать видео-сигнал с киевского НСК "Олимпийский" и сайт УНИАН.

Начало поединка - в 19.30.

Как сообщалось, "Шахтер" считается явным фаворитом противостояния в сегодняшнем украинском Классико.