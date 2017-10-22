Букмекеры считают "Шахтер" явным фаворитом матча против "Динамо"

Сегодня состоится центральный матч осенней части сезона чемпионата Украины по футболу, в котором "Динамо" принимает "Шахтер".

Горняки являются явными фаворитами этого противостояния.

Портал Betexplorer собрал данные более чем 20 мировых букмекерских контор. На успех киевлян в этой игре средний коэффициент составляет 4,50. Возможность ничьей расценивается как 3,42 к 1-му. Коэффициент на победу "Шахтера" - всего 1,71.

Отметим, что самое выгодное предложение на вариант "победа хозяев" - у Pinnacle (5,20). На победу гостей лучше всего ставить в William Hill, bwin и mybet (1,80).

Как сообщал УНИАН, к важной игре "Динамо" готовится без нескольких ведущих игроков.

Поединок начнется сегодня в 19.30.