Букмекеры считают "Шахтер" явным фаворитом матча против "Динамо"
15:09, 22 октября 2017Футбол
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У киевлян, которые испытывают кадровые проблемы перед украинским Классико, не много шансов в битве с конкурентом.
Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится сегодня / shakhtar.com
Сегодня состоится центральный матч осенней части сезона чемпионата Украины по футболу, в котором "Динамо" принимает "Шахтер".
Горняки являются явными фаворитами этого противостояния.
Портал Betexplorer собрал данные более чем 20 мировых букмекерских контор. На успех киевлян в этой игре средний коэффициент составляет 4,50. Возможность ничьей расценивается как 3,42 к 1-му. Коэффициент на победу "Шахтера" - всего 1,71.
Отметим, что самое выгодное предложение на вариант "победа хозяев" - у Pinnacle (5,20). На победу гостей лучше всего ставить в William Hill, bwin и mybet (1,80).
Как сообщал УНИАН, к важной игре "Динамо" готовится без нескольких ведущих игроков.
Поединок начнется сегодня в 19.30.
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