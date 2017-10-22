Сидорчук точно не сыграет с "Шахтером", а Вида сам примет решение о своем участии

К сегодняшнему поединку с "Шахтером" в рамках 13-го тура Премьер-лиги "Динамо" подходит в сильно ослабленном составе.

Участие защитника киевлян Домагоя Виды в матче с горняками находится под вопросом. Последние дни хорват тренировался по индивидуальной программе после того как в поединке Лиги Европы с "Янг Бойз" получил травму головы. Как передает Команда 1, Вида сам должен принять решение о своей готовности сыграть в воскресенье.

Кроме того, Александр Хацкевич не может рассчитывать на Сергея Сидорчука и Виктора Цыганкова. Только-только восстановился Евгений Хачериди.

«Конечно, хотелось бы рассчитывать на них всех, но из этих четверых игроков только Хачериди со вчерашнего дня работает в общей группе, - сообщил главный тренер "Динамо" официальному сайту клуба. - Надеюсь, Женя подойдет к игре здоровым, как ментально, так и физически. Виде наложили 10 швов, Домагой рвется в бой, на тренировку. Это хорошее желание и стремление, но посмотрим. А Сидорчук в понедельник летит на медобследование в Барселону, после чего уже будет известна степень сложности его травмы».

Напомним, матч "Динамо" - "Шахтер" состоится сегодня на НСК "Олимпийский". Начало - в 19.30.