"Ворскла" сенсационно проиграла "Карпатам" в матче УПЛ

В Полтаве завершился матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала львовские "Карпаты" и неожиданно уступила сопернику, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 0:1.

Игра, по большей части, проходила с территориальным и игровым преимуществом гостей. Но реализоывать его в счете на табло команда так и не сумела. В свою очередь, львовяне, которые в начале игры по большей части отбивались от атак соперника, затем перешли в атаку.

Судьба матча решилась на 82-й минуте. Великолепный по точности и исполнению сильнейший удар со штрафного удался Сергею Мякушко - мяч вонзился в девятку. Получился супергол от игрока "Карпат". В оставиеся 10 минут, с учетом добавленного арбитром времени к основному в игре, гости сумели сохранить свой перевес.

Таким образм, "Карпаты" набрали 12 очков и переместились сразу с предпоследнего 11-го на 8-е место в турнирной таблице УПЛ.

У "Ворсклы" осталось 21 очко и команда по-прежнему занимает 4-е место.