Юноши "Динамо" проиграли "Шахтеру" в матче чемпионата U-21

На Учебно-тренировочной базе киевского "Динамо" в Чапаевке завершился матч юноеского чемпионата Украины по футболу (возраст участников - до 21 года), где киевское "Динамо" уступило на своем поле донецкому "Шахтеру", сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершиалсь со счетом 0:2.

Судьба матча была решена в самой концовке игры. До 88-й минуты на поле шла ожесточенная борьба с переменным успехом, но счет был равный.

А в концовке горняки отличились сразу дважды. На 89-й минуте активному Дудику удалось достичь своего: после прострела справа он с пары метров сильным ударом пробил Рудько. А на 92-й, уже в добавленное арбитром время, только что вышедший на замену Зинкевич удачно замкнул прострел с правого фланга.

Таким образом, на счету "Шахтера" 27 баллов и команда является лидером турнирной таблицы УПЛ, у "Динамо" 23 очка и 4-е место.